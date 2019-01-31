برشلونة ينصب السيرك لاشبيلية في كأس إسبانيا

واصل برشلونة حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، بعدما صعد للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب فوزه الساحق 6 – 1 على ضيفه إشبيلية يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

ونجح برشلونة في تعويض خسارته صفر – 2 أمام نظيره الأندلسي في مباراة الذهاب، ليحقق انتصارا كبيرا في الإياب داخل معقله ملعب “كامب نو”، ويحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة للمرة التاسعة على التوالي، بعدما فاز 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 13 من ركلة جزاء. وأضاع إشبيلية فرصة قتل المباراة مبكرا، بعدما أهدر لاعبه إيفير بانيجا ركلة جزاء حصل عليها الفريق الأندلسي في الدقيقة 27. وجاء العقاب سريعا من جانب برشلونة، الذي أضاف نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 31. وعاد كوتينيو لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الكتالوني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53. ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى عزز سيرخي روبيرتو تقدم برشلونة، بعدما أحرز الهدف الرابع، غير أن جييرمو أرينا قلص الفارق بتسجيله هدفا لأشبيلية في الدقيقة 68.

وأضاف الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 89، بينما اختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهرجان الأهداف الكتالونية بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مسجلا هدفه الخمسين طوال مسيرته الحافلة بالمسابقة.

يذكر أن فالنسيا وريال بيتيس حسما تأهلهما في وقت سابق للدور قبل النهائي في المسابقة، بينما يلتقي ريال مدريد مع جيرونا يوم الخميس في أخر لقاءات دور الثمانية، للتعرف على هوية أخر أضلاع المربع الذهبي في البطولة.