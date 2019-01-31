ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتي

تمكن ليستر سيتي من فرض التعادل الإيجابي على ليفربول، 1- 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.
وأحرز أهداف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة الثالثة، فيما جاء هدف ليستر سيتي عن طريق هاري ماغواير في الدقيقة 45+2، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، بينما ارتفع رصيد ليستر إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.
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