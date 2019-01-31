تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة، اعتبار جلسة اليوم ممتدة إلى الجلسة القادمة، التي سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق لاستكمال جدول الأعمال. كما قرر المجلس، في جلسته اليوم، اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوي ونائبه طارق قنديل ـ عضوي مجلس الإدارة؛ في ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك في عضوية النادي الأهلي، للاستفادة بالأسعار الحالية قبل زيادتها رسميًا اعتبارًا من بعد غدٍ، الجمعة، حيث ترتفع قيمة العضوية العاملة الرئيسية بالنادي الأهلي من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، على أن ترتفع عضوية فرع الشيخ زايد من 125 ألف جنيه إلى 175 ألفا، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

على أن يتم السماح لِمن يقوم بسحب الاستمارة، غدًا الخميس، باعتباره اليوم الأخير، باستكمال باقي الأوراق خلال شهر من الآن، للاستفادة بالأسعار قبل زيادتها.

كما قرر مجلس إدارة النادي تعيين مدرب لكل فريق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الألعاب الرياضية بمقر النادي بالجزيرة أسوة بما حدث مع الفرق الرياضية المختلفة بفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

وقرر المجلس اعتماد تجديد تعاقد مع اللاعب إسلام محسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 4 مواسم، بناءً على المذكرة التي تقدمت بها إدارة النشاط الرياضي، وفي خطوة هامة للحفاظ على القوام الأساسي لمختلف فرق النشاط الرياضي المختلفة.

كما اتخذ المجلس قرارًا بالموافقة على سفر فريق الكاراتيه للمشاركة فى بطولة Series A التي تقام خلال شهري فبراير ومارس فى النمسا وتركيا.

وتشهد تلك البطولة مشاركة 80 لاعبًا من الأهلي، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تشارك المجموعة الأولي في البطولة التي تقام منافساتها في النمسا خلال الفترة من 26 فبراير وحتي 5 مارس المقبلين، على أن تشارك المجموعة الثانية في البطولة التي تستكمل باقي منافساتها في تركيا خلال الفترة من 7 مارس وحتي 12 من الشهر ذاته.