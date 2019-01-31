أتالانتا يكتسح يوفنتوس بثلاثية ويقصيه من كأس إيطاليا

حجز أتالانتا مقعده في الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، حيث حقق فوزا كاسحا 3 – صفر على ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وفجر أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بفريق يوفنتوس، بطل الثنائية المحلية، الدوري والكأس، في المواسم الأربعة الأخيرة، من البطولة عقب فوزه عليه 3 – صفر.

وافتتح البلجيكي تيموثي كاستانيي التسجيل لأتالانتا، فيما تكفل زميله الكولومبي دوفان زاباتا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و86.