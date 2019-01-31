تشيلسي يواصل نزيف النقاط.. ويسقط برباعية أمام بورنموث

واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الخامسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، إثر خسارته القاسية صفر – 4 أمام مضيفه بورنموث يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة، التي شهدت تعادل كريستال بالاس 1 – 1 مع مضيفه ساوثهامبتون.
وتجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد. في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 33 نقطة في المركز العاشر.
وأخفق الفريقان في تسجيل أي هدف خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، افتتح جوشوا كينغ بالتسجيل لبورنموث في الدقيقة 47، فيما تكفل ديفيد بروكس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وعاد كينغ لهز الشباك مجددا بتسجيله الهدف الثالث لبورنموث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74، فيما اختتم تشارلي دانييلز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لبورنموث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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