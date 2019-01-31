رسميًا | ميلان يضم ناشئًا يونانيًا

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قامت إدارة بشراء لاعب وسط دفاع يوناني يستطيع اللعب كذلك في مركز قلب الدفاع، اليوم الاربعاء، قبل 24 ساعة فقط من غلق الميركاتو الشتوي 2019.
نيكولاس ميشيليس البالغ من العمر 17 عامًا، صُعد للفريق الأول لنادي “أستيراس تريبوليس” مطلع هذا الموسم، إلا أنه فشل في الحصول على فرصة واحدة من قبل المدير الفني “جيورجوس باراشوس”.
ويحتل نادي أستيراس المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 18 نقطة بعد مرور 16 جولة.
ومن المتوقع انضمام نيكولاس ميشيليس لصفوف شباب نادي ميلان لاكتساب بعض الخبرات ولصقل مواهبه قبل تصعيده للفريق الأول بموسم 2020/2019 أو بموسم 2021/2020 على أبعد تقدير.اليوناني ميشيليس ينتقل إلى صفوف ميلان (صور: Milan web site)
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