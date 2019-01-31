ما سبب تعثر مفاوضات شيكابالا مع المصري البورسعيدى؟

أوقفت إدارة النادي المصري البورسعيدي مفاوضاتها لضم صانع الألعاب الدولي المصري السابق محمود عبد الرازق “شيكابالا” من نادي الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي ليلة غد الخميس لأسباب مالية.

ويلعب صاحب الـ 32 عامًا لنادي أبولون اليوناني على سبيل الإعارة منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الحالي للزمالك “كريستيان جروس”.

وشارك بالفعل في 10 مباريات بالدوري اليوناني الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا وحيدًا في خسارة الفريق بنتيجة 1/5 أمام العملاق الأخضر “باناثينايكوس” بالجولة الـ 11.

لكن شيكابالا لم يلعب أي مباراة منذ يوم 16 ديسمبر الماضي عندما فاز أبولون على إكسانثي في الجولة الـ 14 بهدف دون رد، وبدأ منذ ذلك الوقت في البحث عن ناد جديد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لا سيما وأن أبولون مرشح للهبوط حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري.

ورفضت إدارة الزمالك في وقت سابق من الميركاتو الشتوي طلب شيكابالا في الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري لعدم قدرة الأخير على تحمل قيمته المالية.

لكن اللاعب جلب عرض جديد من المصري البورسعيدي، والذي أبدى استعداده لتسديد قيمة فسخ عقده مع أبولون اليوناني، والتي تصل لـ 20 ألف يورو فقط، وشراء عقده بشكل كامل من الزمالك عن طريق دفع مبلغ 295 ألف يورو.

ورغم محاولات المصري الجادة، رفضت إدارة الزمالك التفريط في شيكابالا بأقل من 591.5 ألف يورو، أي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري، الأمر الذي أدى إلى إنهيار المفاوضات.

وسعى المصري في بداية المفاوضات نحو ضم محمود شيكابالا لمدة 18 شهرًا بنظام الإعارة بتوصية من المدير الفني الجديد “إيهاب جلال”.