شاهد.. برشلونة يسحق إشبيلية بسداسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

برشلونة يسحق إشبيلية بسداسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

كتب- أحمد البادي

تأهل برشلونة إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على نظيره إشبيلية بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد كامب نو، في لقاء الإياب من البطولة.

سجل كوتينيو هدف برشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعدما عرقل مدافع إشبيلية ليونيل ميسي،

فيما أحرز إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 32.

ومع الشوط الثاني سجل سيرجي روبيرتو وكوتينيو في الدقائق 53،54، وشارك لويس سواريس في حفل الأهداف وسجل الهدف الخامس لبرشلونة، قبل أن ينتهي بعد ذلك الوقت الأصلي للمباراة بستة أهداف مقابل هدف.

فيما سجل جيليرمي أرنا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 67.

وشهدت الدقيقة 26 إهدار ركلة جزاء من جانب إيفر بانيجا لاعب إشبيلية بعدما تصدي لها ياسبر سيليسين حارس مرمي برشلونة ببراعة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب إشبيلية من جانب بيكيه.

وكان لقاء الذهاب انتهي بفوز إشبيلية على برشلونة بهدفين دون رد، ليسحق برشلونة نظيره إشبيلية بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب، ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

بذلك تأهل فريق برشلونة إلى نصف نهائي كأس إسبانيا برفقة كل من فالنسيا وريال بيتيس، ويتبقي الفائز من لقاء الإياب بين ريال مدريد وجيرونا الذي يقام غدًا.