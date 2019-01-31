شاهد.. ليفربول يرفض هدية نيوكاسل ويتعادل مع ليستر سيتي

كتب - عادل أبو الفضل:

فشل فريق ليفربول في استغلال هدية نيوكاسل بعد عرقلته لمنافسه مانشستر سيتي، ليتعادل الريدز مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ ليفربول المباراة بشكل سريع وبضغط قوي لإحراز هدف مبكر، حتى تمكن ساديو ماني من خطف الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد توغل من الجهة اليسرى ليسددها بنجاح في المرمى.

وواصل ليفربول الضغط بعد الهدف، وكاد فيرمينو أن يضيف الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من محمد صلاح ليسددها البرازيلي في المرمى، ليتصدى لها بنجاح بيتر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.

وبعد ذلك تراجع فريق ليفربول وترك الاستحواذ للاعبي ليستر سيتي، الذي بدأ في السيطرة على مجريات اللعب، وكاد أن يخطف هدف التعادل بعد خطأ من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت

بدل من الضائع بعد تمريرة من شيلول إلى ماجواير، تمكن اللاعب من تسديد الكرة مباشرة على يسار أليسون بيكر، معلناً عن هدف التعادل، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن فريق ليفربول في تسجيل هدف الفوز، بعدما أغلق ليستر سيتي كل منافذ اللعب امام محمد صلاح وساديو ماني.

حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتعادل الفريقين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ليفشل في إستغلال تعثر السيتي بالأمس أمام نيوكاسل.

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