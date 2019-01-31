شاهد.. بورنموث يسحق تشيلسي برباعية بالدوري الإنجليزي

كتب: أحمد البادي

حقق فريق بورنموث فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على ستاد فيتاليتي، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

افتتح جوشوا كينج التسجيل لبورنموث في الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، فيما ضاعف ديفيد بروكس بهدف ثان في الدقيقة 63، وعزز جوشوا كينج بهدف

ثالث في الدقيقة 74، ثم اختتم تشارلي دانيلز بهدف رابع في الدقيقة الـ95 من الوقت بدل الضائع.

بذلك يتوقف تشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيما يرتقي بورنموث إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

شاهد الأهداف..