شاهد.. بورنموث يسحق تشيلسي برباعية بالدوري الإنجليزي

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حقق فريق بورنموث فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على ستاد فيتاليتي، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
افتتح جوشوا كينج التسجيل لبورنموث في الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، فيما ضاعف ديفيد بروكس بهدف ثان في الدقيقة 63، وعزز جوشوا كينج بهدف
بذلك يتوقف تشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيما يرتقي بورنموث إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.
شاهد الأهداف..
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