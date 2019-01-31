اخبار الرياضه

شاهد.. بورنموث يسحق تشيلسي برباعية بالدوري الإنجليزي

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

بورنموث أمام
كتب: أحمد البادي

حقق فريق بورنموث فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على ستاد فيتاليتي، في إطار الجولة الـ24 من .

افتتح جوشوا كينج التسجيل لبورنموث في الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، فيما ضاعف ديفيد بروكس بهدف ثان في الدقيقة 63، وعزز جوشوا كينج بهدف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

ثالث في الدقيقة 74، ثم اختتم تشارلي دانيلز بهدف رابع في الدقيقة الـ95 من الوقت بدل الضائع.

بذلك يتوقف تشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيما يرتقي بورنموث إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

 

شاهد الأهداف..

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بورنموث يسحق تشيلسي برباعية بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى