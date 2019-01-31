الاهلي يحيي ذكرى شهداء الأهلي في أول فبراير

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه، الذي عقد مساء الأربعاء، إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي، في الأول من فبراير المقبل، بوضع إكليل من الزهور علىالنصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.
وقرر المجلس، عقب اجتماعه، التواجد بكامل هيئته في الأول من فبراير المقبل، أمام النصب
كما قرر المجلس فتح أبواب النادي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد لاستقبال أُسر الشهداء، وذويهم، وقضاء اليوم مع مسئولي النادي.
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