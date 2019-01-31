محمود الخطيب يكلف مرتجي برئاسة بعثة الاهلي في تنزانيا

كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة التي تتوجه إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا، يوم 12 منفبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا يوم السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في
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