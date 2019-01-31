شاهد.. يوفنتوس يسقط أمام اتالانتا ويخرج من كأس إيطاليا

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ودع نادي يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا، بعد هزيمته بثلاث دون رد أمام اتالانتا، ضمن دور ربع نهائي كأس إيطاليا.
افتتح كاستانجي هدف اتالانتا الأول فريقه في الدقيقة37،قبل أن يعزز دوفان زاباتا بعدها بدقيقتين، في الدقيقة 39، قبل أن يسجل زاباتا مجددًا هدفه الثاني له، والثالث
لتنتهي المباراة بفوز اتالانتا بثلاث أهداف دون رد، ليودع اليوفي حامل اللقب بطولة الكأس هذا الموسم بعد أن سيطر عليها لمدة أربعة مواسم، ويتأهل اتالانتا إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا.
شاهد الأهداف..
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