أبن الترسانة يقود الملعب التونسي للتأهل لدور الثمانية من كأس تونس

كتبت: سارة جاب الله قاد اللاعب المصري محمد سليم المحترف ضمن صفوف الملعب التونسي، فريقه إلى التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس تونس، تسجيله هدف فوز فريقه أمام البنزرتي في دور الـ16 من البطولة. في دور الـ16 من البطولة. وأنتقل اللاعب المصري محمد سليم صاحب 21 عاماً إلي نادي الملعب التونسي لمدة 3 سنوات ونصف ويجيد اللعب في مركز الجناح. الجدير بالذكر أن محمد سليم هو أحد أبناء نادي الترسانة وسبق وأن لعب ضمن صفوف العديد من الأندية الايطالية أخرها فارزي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الايطالي.

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