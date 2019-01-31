رسمياً.. الكاميرون تستضيف كأس الأمم الأفريقية 2021 بدلاً من كوت ديفوار

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، عن استضافة الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد موافقة كوت ديفوار على استضافة البطولة التالية في عام 2023.

ومنح الاتحاد الإفريقي فرصة للكاميرون لإستضافة البطولة عام 2021 التي كان مقرراً لها أن تقام في كوت ديفوار، من أجل الاستعداد

بشكل أفضل لاستضافة البطولة بعد عدم جاهزية البنية التحتية للكاميرون.

واجتمع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئيس كوت ديفوار في قصره، ليتم الاتفاق على استضافة دولته بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بدلاً من 2021.

وقال أحمد أحمد في تصريحات للموقع الرسمي لـ"كاف" "أشكر رئيس كوت ديفوار على قبوله بإستضافة البطولة في عام 2023، على أن تستضيف الكاميرون بطولة 2021، وغينيا بطولة 2025، ومن حق غينيا اختيار التنظيم المشترك إذا أرادت".

الجدير بالذكر أن مصر سوف تستضيف كأس الأمم الأفريقية 2019 بالصيف المقبل، بعدما تم سحب البطولة من الكاميرون، لتتجه بعد ذلك إلى مصر بعد منافسة مع جنوب إفريقيا حول تنظيمها.