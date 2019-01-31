بالفيديو.. برشلونة يتقدم بهدفين على إشبيلية بكأس إسبانيا في الشوط الأول

كتب- أحمد البادي:

تقدم برشلونة على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ستاد كامب نو، في إطار إياب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل كوتينيو هدف برشلونة من ضربة جزاء في

الدقيقة 13، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعدما عرقل مدافع إشبيلية ليونيل ميسي ، فيما أحرز إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 32.

وشهدت الدقيقة 26 إهدار ركلة جزاء من جانب إيفر بانيجا لاعب إشبيلية بعدما تصدي لها ياسبر سيليسين حارس مرمي برشلونة ببراعة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب إشبيلية من جانب بيكيه.

الجدير بالذكرأن لقاء الذهاب انتهي بفوز إشبيلية على برشلونة في بهدفين دون رد.

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