- 1/2
- 2/2
تشهد مصر يوم الجمعة 8 فبراير المقبل، حدثا رياضيا كبيرا، في لعبة فنون القتال المختلط "MMA"، بمشاركة 9 دول، دعما لتنشيط السياحة الرياضية، والتأكيد على أن الدولة قادرة علي استضافة الأحداث الكبيرة.
وتقام البطولة، بنادي مدينة نصر، بمشاركة فرنسا وأوكرانيا والسعودية والعراقوالمغرب ولبنان وتونس والجزائر والسودان مشيرا إلى أن الهدف من البطولة زيادة نشر الرياضة فى مصر والعمل على تنشيط السياحة الرياضية المصرية.
وقال خالد عبدالحميد، عضو الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المصرية لفنون
أوروبية تعمل بمجال التسويق الرياضي وتسويق اللاعبين المصريين المحترفين.
فيما أوضح، كريم الخطيب صاحب الشركة المنظمة، ان التعاون لإتاحة فرص لأكبر عدد من اللاعبين المحترفين من مصر ووضع مصر على خريطة الرياضة العالمية وتشجيع السياحة الرياضية.
ويحضر البطولة رئيس الاتحاد الدولى، كما تشهد تواجد الكثير من الشخصيات الرياضية والعامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف أكبر حدث رياضي في فنون القتال المختلط بمشاركة 9 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.