مصر تستضيف أكبر حدث رياضي في فنون القتال المختلط بمشاركة 9 دول

كتب - محمد اللاهوني

تشهد مصر يوم الجمعة 8 فبراير المقبل، حدثا رياضيا كبيرا، في لعبة فنون القتال المختلط "MMA"، بمشاركة 9 دول، دعما لتنشيط السياحة الرياضية، والتأكيد على أن الدولة قادرة علي استضافة الأحداث الكبيرة.

وتقام البطولة، بنادي مدينة نصر، بمشاركة فرنسا وأوكرانيا والسعودية والعراق

والمغرب ولبنان وتونس والجزائر والسودان مشيرا إلى أن الهدف من البطولة زيادة نشر الرياضة فى مصر والعمل على تنشيط السياحة الرياضية المصرية.

وقال خالد عبدالحميد، عضو الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المصرية لفنون

القتال المختلطة، إن البطولة بالتعاون مع شركة

أوروبية تعمل بمجال التسويق الرياضي وتسويق اللاعبين المصريين المحترفين.

فيما أوضح، كريم الخطيب صاحب الشركة المنظمة، ان التعاون لإتاحة فرص لأكبر عدد من اللاعبين المحترفين من مصر ووضع مصر على خريطة الرياضة العالمية وتشجيع السياحة الرياضية.

ويحضر البطولة رئيس الاتحاد الدولى، كما تشهد تواجد الكثير من الشخصيات الرياضية والعامة.