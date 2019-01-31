ليستر سيتي يفرض التعادل على ليفربول

تمكن ليستر سيتي من فرض التعادل الإيجابي على ليفربول 1-1، الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.



أحرز ساديو ماني هدف ليفربول، في الدقيقة 3، وسجل هاري ماجوير لليستر سيتي في الدقيقة 45+2.



وارتفع رصيد الريدز لـ61 نقطة في الصدارة، بفارق 5 عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما ارتفع رصيد ليستر لـ32 نقطة في المركز 11.



أول محاولة لليفربول على المرمى في الدقيقة 3، تمكن ماني من إحراز هدف التقدم للريدز، بعدما سدد الكرة على يمين الحارس كاسبر شمايكل.



وفي الدقيقة 6 انطلق محمد صلاح من الجبهة اليمنى، وأرسل عرضية لفيرمينو، الذي استلم بشكل جيد وسدد، ولكن شمايكل يخرجها لركنية، ينفذها شاكيري على رأس ماني، الذي سددها بجوار الجانب الأيمن.

شهدت الدقيقة 25، أول محاولة من ليستر سيتي، بعد قطع الكرة من ألبيرايتون، الذي أرسل عرضية رائعة إلى ماديسون، الذي حولها برأسه بجانب القائم الأيسر لمرمى ليفربول.



ورغم سيطرة ليفربول على المباراة، إلا أن ليستر سيتي فاجأ الريدز بهدف التعادل في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة من تشايلويل خلف الدفاع لماجوير المتقدم، الذي حوّلها في المرمى بسهولة، لينتهي الشوط الأول 1-1.



وفي الشوط الثاني، أضاع ليستر سيتي فرصة الهدف الثاني، في الدقيقة 50، بعد عرضية من تشايلويل لماديسون داخل منطقة الجزاء، الذي أرسل عرضية بشكل غريب بدلًا من التسديد.



وواصل ليستر الضغط ببراعة، وفي الدقيقة 52 كان ماجوير قريبا من إحراز الهدف الثاني، برأسية بعد كرة ثابتة نفذها ماديسون، ولكن فيرمينو يوقف الكرة في اتجاهها للمرمى ثم يتصدى لها أليسون ويخرجها دفاع ليفربول

وظهر ليفربول لأول مرة في الشوط الثاني، في الدقيقة 57، بعد تبادل للتمريرات بين فيرمينو وكيتا، الذي فشل في التسديد قبل وصول اللاعب ريكاردو بيريرا.



في الدقيقة 67، تقدم الخطير تشايلويل في الجبهة اليسرى بعد تمريرة من جراي، وأرسل عرضية خطيرة، ولكنها لم تجد المهاجم الذي يحولها للمرمى.



وقدم ليستر إحدى الهجمات المرتدة الخطيرة في الدقيقة 73، بعدما مرر فاردي إلى جراي المتقدم، ولكنه سدد ضعيفة في يد أليسون.



ليرد ليفربول، عبر فيرمينو في الدقيقة 74، بعد مروره من أكثر من مدافع ويسدد بقوة، ولكن كاسبر شمايكل يواصل المتألق ويتصدى للكرة بنجاح.



وحتى نهاية المباراة سيطر ليفربول على المباراة، ولكنه فشل في الوصول بأي هجمة خطيرة إلى مرمى كاسبر شمايكل، وسط تألق من دفاع ليستر سيتي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

*موقع كورة