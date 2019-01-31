أتالانتا يطيح بيوفنتوس من كأس إيطاليا

تأهل أتالانتا إلى نصف النهائي من كأس إيطاليا، عقب فوزه الكبير على يوفنتوس، بنتيجة (3-0)، في منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.



سجل تيموثي كاستانيي الهدف الأول لأتالانتا بالدقيقة 37، فيما أحرز دوفان زاباتا، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و86.



ومن المقرر أن يلتقي أتالانتا نظيره فيورنتينا، في الدور نصف النهائي، عقب فوز الأخير على روما، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بنتيجة (7-1).



أولى المحاولات جاءت عن طريق دوفان زاباتا، بالدقيقة الثانية، بعدما استقبل تمريرة عرضية من ريمو فريلير من الناحية اليمنى، لمسها الكولومبي، قبل أن يمسك بها تشيزني، حارس يوفنتوس.

وبالدقيقة 5، مرر لاعب يوفنتوس الكرة بطريق الخطأ، نجح مارتن دي رون في الاستحواذ عليها والتسديد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم الأيمن للحارس تشيزني.



وكاد بيرات ديمسيتي، مدافع أتالانتا أن يتقدم لفريقه بالهدف الأول، بعد ركنية نُفذت من ناحية اليسار سددها ديمسيتي بالرأس لترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركلة مرمى بالدقيقة 8.



وسدد دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، كرة قوية في منتصف مرمى يوفنتوس، تصدى لها تشيزني.



واقترب أتالانتا من الهدف الأول، عبر تسديدة قوية ومخادعة من أليخاندرو جوميز، بالدقيقة 23، أبعدها تشيزني باليد اليمنى بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 26، أول تبديلات الفريقين، بخروج جورجيو كيليني للإصابة ونزول جواو كانسيلو، بينما خرج إيليشيش من أتالانتا أيضًا للإصابة وحل محله بازاليتش.



وأحرز أتالانتا الهدف الأول في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعد خطأ فادح من البديل جواو كانسيلو، الذي استحوذ كثيرًا على الكرة، لينجح تيموثي كاستانيي، في قطعها والاقتراب من منطقة الجزاء، ليسدد الكرة على يسار تشيزني وتسكن الشباك.



وأحرز دوفان زاباتا، الهدف الثاني لأتالانتا بالدقيقة 39، بعد تمريرة من جوميز، استلمها الكولومبي وسدد من داخل منطقة الجزاء على يسار تشيزني.



وأنقذ مارتن دي رون، لاعب أتالانتا، مرماه من فرصة هدف محققة ليوفنتوس بالدقيقة 50، بعد توغل من بيرنارديسكي داخل المنطقة وأرسل تمريرة إلى القادم من الخلف رونالدو، قبل أن ينجح دي رون في إبعادها قبل أن تصل للدون.

وأجرى البيانكونيري التبديل الثاني في الدقيقة 61 بخروج باولو ديبالا ونزول دوجلاس كوستا.



وبالدقيقة 67، جاءت أولى تسديدات يوفنتوس بين الخشبات الثلاث، بتصويبة من سامي خضيرة تألق إيتريت بيريشا، حارس أتالانتا وأبعدها عن مرماه.



وزاد زاباتا النتيجة لأتالانتا، بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة 86، بعد خطأ فادح من دي تشيليو، الذي مرر تمريرة قصيرة إلى حارسه، لتجد زاباتا الذي راوغ تشيزني وسجل ثالث أهداف أتالانتا.



ومن تمريرة طولية من ميرالم بيانيتش بالدقيقة 92، سدد كريستيانو رونالدو كرة بالقدم اليسرى فوق العارضة.

*موقع كورة

