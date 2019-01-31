برباعية نظيفة.. تشيلسي يسقط أمام بورنموث في البريميرليج

حقق بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاءت الأهداف عن طريق جوشوا كينج هدفين (الدقيقة 47 و74) وديفيد بروكس (الدقيقة 63)، وتشارلي دانييلز (الدقيقة 90+5).



وبهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47، وهبط إلى المركز الخامس بفارق الأهداف المسجلة وراء آرسنال، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة.



ورغم سيطرة تشيلسي على وسط الملعب، كان لاعبو بورنموث الأكثر فهما لأدوارهم في الملعب، حيث اعتمد فريق المدرب إيدي هاو على طريقة اللعب 4-2-3-1، بوجود ستيف كوك ولاعب تشيلسي السابق ناثان أكي في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين الأيسر آدم سميث والأيسر ناثانيال كلاين القادم على سبيل الإعارة من ليفربول.



وتولى القائد أندرو سورمان قيادة خط الوسط من الخلف بمساعدة دان جوسلينج، ووقف الثلاثي ديفيد بروكس وجونيور ستانيسلاس ورايان فرايزر وراء رأس الحربة جوشوا كينج.







أما تشيلسي، فاعتمد مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، بوجود الرباعي سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجير ودافيد لويز وإيمرسون بالميري في الخط الخلفي، خلف لاعب الارتكاز جورجينيو، ولعب الفرنسي نجولو كانتي في دور متقدم بخط الوسط إلى جانب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.



وخاض المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مباراته الأولى في البريميرليج بعد انتقاله للفريق على سبيل الإعارة، وتواجد حوله الجناحان إيدين هازارد وبيدرو رودريجيز.



وأنقذت العارضة مرمى بورنموث من هدف مبكر في الدقيقة السابعة بعدما تصدت لرأسية كوفاسيتش التي أبعدها الحارس البولندي أرتورو بوروتش بأطراف أصابعه، وعاد الحارس ليلتقط كرة مرسلة من هازارد في الدقيقة 12، وابتعدت تسديدة من سورمان قائد بورنموث عن مرمى تشيلسي في الدقيقة 20.



وأهدر بروكس لاعب بورنموث فرصتين لفريقه، الأولى في الدقيقة 35، عندما قابل برأسه كرة دقيقة من كينج لكن حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا التقطها بسهولة، والثانية في الدقيقة 38 عندما انطلق بالكرة من هجمة ومرتدة وركض بها قبل أن يسددها ولكن تصدى لها الحارس.







وافتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة 47، عندما مرر بروكس الكرة إلى كينج الذي حولها في شباك كيبا، وكاد تشيلسي يحقق التعادل في الدقيقة 59، عندما أرسل بيدرو كرة رائعة خلف الدفاع إلى كانتي الذي فشلت لمسته الأخيرة في تشكيل الخطورة على مرمى بوروتش، ليدخل بعدها ويليان إلى تشكيلة البلوز بدلا من بيدرو.



وجاء الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 63 من هجمة مرتدة، حيث مرر كينج الكرة بذكاء إلى بروكس الذي راوغ دافيد لويز، قبل أن يسدد بثقة في الشباك، ليجري تشيلسي بعدها التبديل الثاني من خلال إخراج غير الموفق هيجواين وإشراك الفرنسي أوليفييه جيرو.



وعمد بورنموث إلى إخراج نجمه بروكس وإشراك جوردان إيب، ليسجل صاحب الأرض هدفه الثالث في الدقيقة 74، عندما ضرب كلاين دفاع تشيلسي بكرة إلى ستانيسلاس الذي مررها إلى الخالي من الرقابة كينج الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء.



ولم ينفع دخول روبن لوفتوس-تشيك في الدقائق المتبقية مكان كوفاسيتش، وتصدى بوروتش لرأسية خطيرة من أزبيليكويتا في الدقيقة 80، لتمر الدقائق المتبقية دون تمكن تشيلسي من تقليص النتيجة، بل تمكن بورنموث من تسجيل الهدف الرابع، قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة عن طريق رأسية من البديل دانييلز.

*موقع كورة