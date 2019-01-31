رياضة | جيرالدو: الأهلي أسرة واحدة.. وشخصيتي تشبه جيلبرتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو: الأهلي أسرة واحدة.. وشخصيتي تشبه جيلبرتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيرالدو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إنه نجح في الانسجام سريعًا مع لاعبي الفريق رغم حداثة عهده داخل القلعة الحمراء. مؤكدا ان الأهلي اسرة واحدة ولا فرق بين لاعب قديم او جديد فالكل سواسية وأصدقاء.

اضاف: “لم اشعر بالغربة داخل الفريق. والجميع داخل الاهلي استقبلني بشكل اكثر من رائع وهو ما ساعده فى بداية ايامه الاولي داخل الاهلي.”

واوضح جيرالدو، ان الجميع يساعده داخل الاهلي لتقديم افضل ما لديه. مؤكدًا أنه يرتبط بصداقات كثيرة ومتعددة مع لاعبي الأهلي ولكن يبقى جونيور أجاي الأقرب له داخل الفريق.

وأشار جيرالدو إلى أنه من نوعية اللاعبين الذين يمتلكون شخصية مرحة. وأنه يميل إلى «الضحك» كما كان الحال مع جيلبرتو، لاعب الأهلي الأسبق. مؤكدًا ان شخصيته تبقي مختلفة تمامًا عن شخصية فلافيو، مهاجم الأهلي «الصارمة». وقريبة جدًا من شخصية جيلبرتو التي كانت تمتاز بالمرح.

واضاف: “سعيد بدعم جماهير الاهلي لي في بداية مشواري مع الفريق، وأرى أنها عنصر أساسي دائمًا في تحقيق الانجازات والبطولات.