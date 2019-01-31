رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ24.. تعثر ليفربول والسيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ24.. تعثر ليفربول والسيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، أمس الأربعاء وقد شهد هذا الأسبوع عددا من المفاجئات.
وخسر فريق مانشستر سيتي من نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف بينما تشيلسي تعرض لخسارة قاسية من بورنموث برباعية نظيفة فيما تعادل ليفربول مع ليستر سيتي بهدف لمثله.
وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب بطولة الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة الرابعة والعشرين:
1- ليفربول: 61 نقطة
2- مانشستر سيتي: 56 نقطة
3- توتنهام: 54 نقطة
4- أرسنال: 47 نقطة
5- تشيلسي: 47 نقطة
6- مانشستر يونايتد: 45 نقطة
7- وولفرهامبتون: 35 نقطة
8- إيفرتون: 33 نقطة
9- واتفورد: 33 نقطة
10- بورنموث: 33 نقكة
11- ليستر سيتي: 32 نقطة
12- وست هام: 31 نقطة
13- برايتون: 26 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد: 24 نقطة
15- كريستال بالاس: 23 نقطة
16- ساوثهامبتون: 23 نقطة
17- بيرنلي: 23 نقطة
18- كارديف سيتي: 19 نقطة
19- فولهام: 17 نقطة
20- هدرسفيلد: 11 نقطة
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