رياضة | برشلونة يقسو على إشبيلية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقسو على إشبيلية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على إشبيلية بستة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك ضمن مباريات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وجاءت سداسية برشلونة عن طريق كلا من؛ فيليب كوتينيو "هدفين" وراكيتيتش وسيرجيو روبيرتو ولويس سواريز وليونيل ميسي في الدقائق التالية على الترتيب "31 و31 و51 و53 و81 و92".
أما هدف نادي إشبيلية في شباك برشلونة جاء عن طريق اللاعب جيليرمي ارانا خلال الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من المباراة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بهدفين دون مقابل لصالح إشبيلية إلا أن فريق برشلونة عاد ليتأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع المباراتين 6-3.
وكان فريقا فالنسيا وريال بيتيس قد حجزوا بطاقتي التأهل لدور نصف النهائي ويتبقى فقط الفائز من لقاء ريال مدريد وجيرونا.
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