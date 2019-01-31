كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة تمنع دي خيا من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن هناك عقبة وحيدة تفصل النجم الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.ووفقًا لما ذكره الصحفي "جيمس دكر" بصحيفة "دايلي تلجراف" فإن مانشستر يونايتد يوجه تركيزه نحو تجديد عقد دي خيا، خلال أقرب وقت ممكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الأسباني سعيد في ملعب أولد ترافورد، لكنه يطلب زيادة على راتبه الحالي، ليتساوى مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لا سيّما وأنه أبرز لاعب في الفريق خلال آخر 5 مواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عقبة وحيدة تمنع دي خيا من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.