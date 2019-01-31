كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الهلال ينهي عقد جيسوس ويعين ماميتش مدربا للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي رسميا اليوم الخميس، إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بالتراضي بناءاً على رغبته في عدم الاستمرار مع الزعيم.
ووجهت إدارة نادي الهلال السعودي الشكر للمدرب جيسوس على الفترة المميزة الاي قاد خلالها الفريق، الذي يحتل حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.
وعلى صعيد متصل؛ وقعت إدارة الهلال مع المدرب روزان ماميتش ليتولى تدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف على أن يبدأ اليوم الخميس مهامه الفنية مع الزعيم.
يذكر أن ماميتش قد فسخ عقده بالتراضي مع العين الإماراتي وتوجه أمس الأربعاء إلى الرياض للتوقيع مع الهلال ليدرب الفريق بدلا من البرتغالي جيسوس.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | رسميا.. الهلال ينهي عقد جيسوس ويعين ماميتش مدربا للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.