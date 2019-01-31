رياضة | رسميا.. الهلال ينهي عقد جيسوس ويعين ماميتش مدربا للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الهلال ينهي عقد جيسوس ويعين ماميتش مدربا للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي رسميا اليوم الخميس، إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بالتراضي بناءاً على رغبته في عدم الاستمرار مع الزعيم.

ووجهت إدارة نادي الهلال السعودي الشكر للمدرب جيسوس على الفترة المميزة الاي قاد خلالها الفريق، الذي يحتل حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

وعلى صعيد متصل؛ وقعت إدارة الهلال مع المدرب روزان ماميتش ليتولى تدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف على أن يبدأ اليوم الخميس مهامه الفنية مع الزعيم.

يذكر أن ماميتش قد فسخ عقده بالتراضي مع العين الإماراتي وتوجه أمس الأربعاء إلى الرياض للتوقيع مع الهلال ليدرب الفريق بدلا من البرتغالي جيسوس.