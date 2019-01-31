رياضة | تشيلسي يحدد شروطه للتخلي عن باتشواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحدد شروطه للتخلي عن باتشواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق إيقرتون الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، في ظل تراجع القدرة الهومية للفريق الأزرق. وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن إيفرتون يريد التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي من نادي تشيلسي. وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن إيفرتون يريد التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي من نادي تشيلسي. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي تشيلسي أخبروا نظرائهم في إيفرتون، بأن عليهم دفع 35 مليون باوند، للتخلي عن باتشواي، كما ان نادي وست هام يونايتد يحاول هو الآخر ضمه على سبيل الإعارة أيضًا.

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