رياضة | جيرالدو: أتمنى التتويج مع الأهلي بالدوري وبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو: أتمنى التتويج مع الأهلي بالدوري وبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيرالدو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى التتويج مع الاهلي ببطولتي الدوري الممتاز ودوري إبطال إفريقيا.

اضاف: “لدي حلم التتويج بدوري ابطال افريقيا. فلم يحالفني الحظ فى الفوز بالبطولة فى نسختها الماضية عندما كنت لاعبا في صفوف اول اغسطس الانجولي ومن ثم تمسكت بالانضمام الى النادي الاهلي لتحقيق هذا الحلم.”

وأوضح أنه كان يتمني أن يتم قيده إفريقيا لولا لوائح البطولة. مؤكدًا انه يتمني نجاح الأهلي في الفوز باللقب هذا الموسم.

وأشار إلى أنه يتمني أيضا المساهمة مع زملائه في الفوز بمسابقة الدوري هذا الموسم. مؤكدًا أن الأهلي قادر على العودة للقمة والفوز باللقب الذي يرى أنه ليس بعيدًا عن النادي الأهلي.

واضاف جيرالدو، الى أن اللعب للأهلي مسئولية كبيرة جدًا نظرًا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها النادي على مستوى القارة الإفريقية. مؤكدًا أنه يتمنى أن يساهم مع زملائه في التتويج بمختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق.