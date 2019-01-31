رياضة | تعرف على ترتيب رئيس ريال مدريد بين أغنياء إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب رئيس ريال مدريد بين أغنياء إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ترتيب الأغنياء على مستوى دولة إسبانيا، والتي شهت تواجد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" نقلاً عن صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فقد أوضحت التقارير أغنياء إسبانيا من بين 375 شخص أو عائلة. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" نقلاً عن صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فقد أوضحت التقارير أغنياء إسبانيا من بين 375 شخص أو عائلة. ويحتل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز المركز الـ40 في قائمة الأغنياء في إسبانيا بثروة تقدر 1،220 مليون يورو، وذلك بفضل إمتلاكه لشركة ACS. الجدير بالذكر، انه على الرغم من ذلك، فإن تركيز رئيس النادي الملكي، منصب على ريال مدريد أكثر من شركته الخاصة حالياً.

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