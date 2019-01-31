رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي ليفربول أمام نادي ليستر سيتي، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل محمد صلاح في تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، ولكنه مازال متصدر بفارق هدف وحيد عن الجابوني أوباميانج.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 16 هدف.

2- أوباميانج 15 هدف.

3- هاري كين 14 هدف.

4- سيرجو اجويرو 11 هدف.

5- ايدين هازارد 10 أهداف.

6- جيلين موراي 10 أهداف.

7- رحيم سترلينج 10 أهداف.

8- كالوم ويلسون 10 أهداف.

9- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.

10 - ريتشارلسون 10 أهداف.

11- ساديو ماني 10 أهداف.