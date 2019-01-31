رياضة | ريمونتادا توتنهام تقوده للفوز أمام واتفورد بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا توتنهام تقوده للفوز أمام واتفورد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزا صعبا أمام نادي واتفورد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كاتكرت الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بينما تعادل الكوري سون لتوتنهام في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، واحرز يورنتي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 88 من المباراة.
ويعاني نادي توتنهام من غيابات عديدة، حيث تعرض هاري كين لإصابة قوية في الفترة الأخيرة ويغيب عن أثرها، وأصيب أيضا ديلي آلي في مباراة فولهام وسوف يغيب حتى شهر مارس القادم.
ورفع نادي توتنهام رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف مانشستر سيتي.
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