رياضة | ريمونتادا توتنهام تقوده للفوز أمام واتفورد بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا توتنهام تقوده للفوز أمام واتفورد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزا صعبا أمام نادي واتفورد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاتكرت الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بينما تعادل الكوري سون لتوتنهام في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، واحرز يورنتي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 88 من المباراة.