رياضة | يوفنتوس يودع كأس إيطاليا على يد أتلانتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يودع كأس إيطاليا على يد أتلانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع فريق يوفنتوس اليوم الأربعاء، بطولة كأس إيطاليا بعد الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل من أتلانتا في مباراة دور ربع نهائي البطولة.

وجاءت ثلاثية نادي أتلانتا في شباك يوفنتوس عن طريق كلا من؛ تيموثي كاستاتي ودوفان زاباتا "هدفين" خلال الدقائق التالية على الترتيب "37، 39، 86" من عمر اللقاء.

وفشل نجوم يوفنتوس في تسجيل أي هدف حيث شارك ديبالا وكريستيانو رونالدو إلا أنها لم تكن ليلة السيدة العجوز.

وكان فريق يوفنتوس قد تأهل لدور الربع نهائي بعد الفوز على بولونيا بثنائية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.