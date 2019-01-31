رياضة | تقارير: كل الطرق تؤدي إلى هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: كل الطرق تؤدي إلى هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد ينظر إلى لوكا يوفيتش (21 عام) لتعزيز الهجوم، لكن إيدين هازارد (28 عام) هو حجر الأساس للمشروع القادم، حيث أن النادي الأبيض صرف النظر عن إيريكسن (26 عام) بعد محاولة، كل الجهد في هذا الصيف سيكون في التوقيع مع الجناح البلجيكي، واحد من أفضل لاعبي كأس العالم الأخيرة.
ريال مدريد لم يقدم عرضاً رسمياً للاعب، لكن العملية جارية، كل الطرق تؤدي إلى رؤية هازارد في ريال مدريد الموسم المقبل.
رغبة اللاعب.. لقد استوفى هازارد منذ زمن طويل هذا الشرط، التي كانت لها قيمة عالية في ريال مدريد، للتعبير علناً عن رغبته في اللعب في ريال مدريد. كانت غمزاته إلى نادي ريال مدريد ثابتة. مع الصحافة، لا يخشى الحديث عن مستقبله وربطه في ريال مدريد.
"أشعر بالإعجاب بريال مدريد"، هذا ما قاله هازارد في 23 نوفمبر 2017. في 18 يونيو 2018 ذهب إلى ما أبعد من ذلك: "ريال مدريد يثيرني، والجميع يعرف، إذا أرادوا التعاقد معي، فإنهم يعرفون ما عليهم فعله"، منذ ذلك الحين، أصبحت إعلاناته عن ذلك واضحة أنها تنم عن حب.
وقال في 14 يوليو: "مستقبلي؟ أنت تعرف من هو المفضل لدي"، وكانت آخرها الأسبوع الماضي، في 14 يناير: "مدريد هي مدريد، حتى بدون زيدان"، اللاعب لا يمكنه أن يخفي ذلك. حتى محيطه. قال كريستوف تيرور الصحفي البلجيكي المقيم في لندن واقريب من اللاعب: "رفض التجديد مرتين، بإنتظار مدريد".
ينتهي العقد في 2020.. هازارد ينتهي عقده مع تشيلسي في عام 2020 ولا ينوي التجديد، يدرك كل من مارينا جرانوفسكايا، المدير العام لتشيلسي، والرئيس أبراموفيتش، أن قرار البلجيكي بعدم تمديد عقده ثابت. في البداية أعطى فترة طويلة لعروض النادي الأرزق. في وقت لاحق، رفضها.
في هذا السيناريو، يكون فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز في وضع يسمح للتفاوض على الإنتقال بسعر معقول، هذا الصيف، سيكون هازارد بعد ستة أشهر فقط على حرية بإتخاذ القرار، لذا لن يكون أمام تشيلسي أي خيار سوى الجلوس للتفاوض مع ريال مدريد.
في الواقع، لقد وضع النادي الإنجليزي بالفعل سعراً على عملية الإنتقال المحتملة، وفقاً للتلجراف الإنجليزية المبلغ هو: 112 مليون يورو، إذا تم إغلاق الصفقة بهذا المبلغ، سيكون هازارد هو أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد 101 مليون يورو التي دفعها بيريز من أجل بيل في صيف 2013.
ماوريسيو ساري.. جاء ماوريسيو ساري في الصيف الماضي كمدرب لتشيلسي وكان على دراية بحالة هازارد. الذي كان قد قدم للتو كأس عالم مذهلة والذي كان أسمه مرتبطاً بريال مدريد. وعبر المدرب عن قلقه أن النادي عليه أن يحل الوضع بالتجديد وهذا لم يحدث.
حذر المدرب الإيطالي في ديسمبر قائلاً: "علينا حل هذه المشكلة الآن". لكن المشكلة، كما أسماها، لم تحل فقط، لكن يبدو أنها تتفاقم بسبب إنتقاد ساري الأخير للاعب ("إنه ليس قائداً لنا") ورده ("لايهمني الإنتقادات").
نوقش موضوع البلجيكي من جديد ... هذا الثلاثاء، مدرب تشيلسي لم يتردد في فتح الباب. "إيدين يبلغ من العمر 28. إذا أراد الرحيل، أعتقد أنه يجب أن يغادر ..." علامة أخرى تشير إلى أن مستقبل هازارد يبدو أنه لا يمر عبر الستامفورد بريدج.
كورتوا.. هازارد لديه في ريال مدريد أحد أفضل أصدقاءه في كرة القدم، كورتوا. زميله وشريكه السابق في تشيلسي، أرسل حارس مرمى الأبيض رسالة واضحة إلى هازارد قبل وصوله إلى البيرنابيو: "أينما سأذهب سوف أخذ هازارد معي أيضاً". بعد أيام من تلك التصريحات، أصبح كورتوا لاعباً لريال مدريد.
كان هازارد هو المرشد السياحي لحارس المرمى عندما وصل إلى تشيلسي في 2014. وهو الآن يريد أن يكون تيبو الذي سيرشده في وصوله المحتمل إلى العاصمة الإسبانية. كل شيء يؤدي إلى ذلك ...
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