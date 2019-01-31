رياضة | تقارير: كل الطرق تؤدي إلى هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: كل الطرق تؤدي إلى هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كل الطرق تؤدي إلى نجاح نادي ريال مدريد الإسباني في التوقيع مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد ينظر إلى لوكا يوفيتش (21 عام) لتعزيز الهجوم، لكن إيدين هازارد (28 عام) هو حجر الأساس للمشروع القادم، حيث أن النادي الأبيض صرف النظر عن إيريكسن (26 عام) بعد محاولة، كل الجهد في هذا الصيف سيكون في التوقيع مع الجناح البلجيكي، واحد من أفضل لاعبي كأس العالم الأخيرة.

ريال مدريد لم يقدم عرضاً رسمياً للاعب، لكن العملية جارية، كل الطرق تؤدي إلى رؤية هازارد في ريال مدريد الموسم المقبل.

رغبة اللاعب.. لقد استوفى هازارد منذ زمن طويل هذا الشرط، التي كانت لها قيمة عالية في ريال مدريد، للتعبير علناً عن رغبته في اللعب في ريال مدريد. كانت غمزاته إلى نادي ريال مدريد ثابتة. مع الصحافة، لا يخشى الحديث عن مستقبله وربطه في ريال مدريد.

"أشعر بالإعجاب بريال مدريد"، هذا ما قاله هازارد في 23 نوفمبر 2017. في 18 يونيو 2018 ذهب إلى ما أبعد من ذلك: "ريال مدريد يثيرني، والجميع يعرف، إذا أرادوا التعاقد معي، فإنهم يعرفون ما عليهم فعله"، منذ ذلك الحين، أصبحت إعلاناته عن ذلك واضحة أنها تنم عن حب.

وقال في 14 يوليو: "مستقبلي؟ أنت تعرف من هو المفضل لدي"، وكانت آخرها الأسبوع الماضي، في 14 يناير: "مدريد هي مدريد، حتى بدون زيدان"، اللاعب لا يمكنه أن يخفي ذلك. حتى محيطه. قال كريستوف تيرور الصحفي البلجيكي المقيم في لندن واقريب من اللاعب: "رفض التجديد مرتين، بإنتظار مدريد".