رياضة | ليفربول يتعادل مع ليستر ويهدر فرصة توصيع الفارق مع السيتي

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ليفربول يتعادل مع ليستر ويهدر فرصة توصيع الفارق مع السيتي
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة ليفربول مع ضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كان الريدز هو الباديء بالتسجيل أولًا عبر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عادل المدافع ماجوير النتيجة للريدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
رفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 61 نقطة في المركز الأول متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، فيما ارتفع رصيد ليستر إلى 32 في المركز الحادي عشر.
نجح نادي بورنموث في الفوز أمام فريق تشيلسي، بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كينج الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 47 بعد بداية الشوط الثاني، بينما عزز بروكس النتيجة في الدقيقة 63.
واحرز كينج مرة أخري لفريقه في الدقيقة 74 من المباراة، واختتم دانيلز المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وتعد هذة الهزيمة هي الثانية لتشيلسي علي التوالي، بعد الخسارة ضد نادي أرسنال في الجولة السابقة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء علي ملعب الإمارات.
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