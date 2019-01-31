اونلاين | فيديو الحلقة 133 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب الآن live HD من موقع النور مترجم alnoor tv جودة عالية بدون تقطيع – تردد HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو الحلقة 133 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب الآن live HD من موقع النور مترجم alnoor tv جودة عالية بدون تقطيع – تردد HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة الحلقة 133 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير برابط مباشر من موقع النور وقناة trt 1 التركية مترجم باللغة العربية، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل عرض الحلقة 133 من المسلسل والتي تشهد مزيد من الأحداث والصراعات مع قرب نهاية المسلسل خلال الجزء الخامس والأخير الحالي، فإن تصارع أحداث المسلسل التاريخي الهام يجعل الكثيرون يبحثون عن الحلقة 133 وأسباب تأجيلها والموعد الجديد لعرضها، حيث من المتوقع أن يستكمل أرتوك زراع ارطغرل الأيمن باقي الحلقات وهو أعمى، بعدما خطفه المغول من أجل أن يخبرهم بمكان الصندوق الذي يحتوى على أسرار الدولة السلجوقية، حيث استرده ارطغرل منهم بعد أن قتل الجنود الذين كلفوا بحمله إلى قائد المغول جنكيز خان، إلا أن أرتوك آثر أن يفقد عينيه على أن لا يخبرهم بمكان الصندوق، في الوقت الذي نجح فيه تورغوت بعد ذلك في انقاذه من الخطف.

مشاهدة الحلقة 133 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تشهد الحلقة 133 من مسلسل ارطغرل، مقتل بيبوللات، وذهاب ارطغرل إلى الخان مع عبد الرحمن لإيجاد السم الذي استعمله دراجوس من قبل مع المغول، إلا أنه يدبر لهم فخ هناك من أجل قتل ارطغرل، إلا أن دراغوس يفشل في إصابة ارطغرل ويصاب عبد الرحمن في كتفه، يجد ارطغل السم ويتخلص من رجال دراغوس

يجد ارطغرل السم ويختبره أرتوك، ويتأكد من أنه هو نفسه السم الذي استعمله الرجل الذي كان يرتدي قلادة دراغوس.

يستطيع ارتوك التوصل إلى علاج لإنقاذ بيبولات من السم، ويظهر وقائده في اجتماع ارطغرل

الآن الحلقة 133 كاملة مترجمة