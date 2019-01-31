شكرا لقرائتكم خبر عن في حضرة ميسي برشلونة يثأر من إشبيلة بسداسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- في أمسية كروية من نار وفي حضرة ميسي نجح برشلونة في العودة من جديد للسيطرة على زمام الأمور بستة أهداف في الشباك مقابل هدف.

ونجح نادي برشلونة بالتقدم بهدفين نظيفين أثناء أحداث الشوط الأول، بعدما حصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء في الدقيقة 13 سددها فيليب كوتينيو في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

وتمكن إيفان راكيتش في الدقيقة 31 من هز الشباك بالهدف الثاني للبرسا في شباك إشبيلة

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فيليب كوتينيو في الدقيقة 53، من تسجيل الهدف الثالث والثاني له في المباراة، ويبدو أن برشلونة عاد وبقوة للثأر.

ولم يمر ثوانٍ معدودة حتى هز سيرجي روبيرتو شباك إشبيلة بالهدف الرابع في الدقيقة 54.

وعاد إشبيلة في الدقيقة 68، عن طريق غويلهيرم ارانا لتسجيل الهدف الأول في شباك ياسبر سيليسن.

وفي الدقيقة 89، نجح لويس سواريز في إضافة الهدف الخامس قبل أن يلحق به ليونيل ميسي في الدقيقة 90، بسادس الأهداف.

وأعلن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي، الذى سيخوض به المواجهة:

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرثر.

الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي.