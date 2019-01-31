شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة - ليفربول 1 × 1 ليستر سيتي والان مع التفاصيل

كأس الإتحاد الإنجليزي كريستال بالاس x

18:00 توتنهام هوتسبير تشيلسي x

20:00 شيفيلد الدوري الإسباني برشلونة x

17:15 جيرونا ريال مدريد x

21:45 اسبانيول الدوري الإيطالي انتر ميلان x

19:00 تورينو لاتسيو x

21:30 يوفنتوس الدوري الألماني بايرن ميونيخ x

16:30 شتوتجارت الدوري السعودي الفتح x

14:20 القادسية الفيحاء x

17:20 الهلال النصر x

19:20 أحد

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