ليفربول يرفض هدية السيتي ويتعادل 1 / 1 مع ليستر

بدأ اللقاء بهجوم قوى من الليفر و استطاع مانى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعد تمريرة من فيرمينيو و سددها السنغالي بمهارة فى المرمى.

و استمر ليفربول فى أضاعة العديد من الهجمات، و قبل نهاية أحداث الشوط الأول بدقيقة، تمكن ماجوير من تسجيل هدف التعادل لليستر سيتى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى ١-١.