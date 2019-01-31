شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض هدية السيتي ويتعادل 1 / 1 مع ليستر والان مع التفاصيل
بدأ اللقاء بهجوم قوى من الليفر و استطاع مانى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعد تمريرة من فيرمينيو و سددها السنغالي بمهارة فى المرمى.
و استمر ليفربول فى أضاعة العديد من الهجمات، و قبل نهاية أحداث الشوط الأول بدقيقة، تمكن ماجوير من تسجيل هدف التعادل لليستر سيتى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى ١-١.
وفشل الفريقين في تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني الذي شهد تألق كبير لدفاع ليفربول أمام الهجمات الخطيرة من ليستر بقيادة جيمي فاردي.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 61 في صدارة البريميرليج وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وارتفع رصيد الثعالب للنقطة 32 في المركز الحادي عشر.
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