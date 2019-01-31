شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يقسو على يوفنتوس بثلاثية ويقصيه من كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 362- ودع فريق يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام أتالانتا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في الدور ربع نهائي .

تقدم أتالانتا عن طريق تيموثي كاستاني في الدقيقة 37، وبعدها بدقيقتين فقط تمكن توفان زاباتا من أضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وعاد نفس اللاعب لتسيجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.

كما شهدت المباراة طرد إليجري مدرب السيدة العجوز بعد أعتراضه على الهدف الثاني الذي سجله فريق أتالانتا عن طريق زاباتا، ليقوم الحكم بطرده.

وفشل اليوفي في تسديد أي كرة على المرمى في مباراتين على التوالي بالشوط الاول لأول مرة منذ مباراتي لاتسيو و توتنهام في شهر مارس 2018.

وبذلك يفشل اليوفي حامل اللقب في التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ 4 أعوام، حيث توج يوفنتوس بلقب الكأس 4 مرات على التوالي 2015، 2016، 2017 و2018.