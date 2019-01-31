شكرا لقرائتكم خبر عن بورنموث يهين تشيلسي برباعية في البريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعرض تشيلسي لهزيمة قاسية أمام مضيفه بورنموث برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني أظهر بورنموث قوته الكبيرة بتسجيله رباعية عن طريق جوشوا كينج في الدقائق 47 و 74، والمتألق ديفيد بروكس بالدقيقة 63، وقبل نهاية المباراة ببضعة ثواني تمكن تشارلي دانيلز من أضافة الرابع في الدقيقة 95.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة التي يتلقاها تشيلسي في البريميرليج هذا الموسم، ليهدد ذلك بقائه في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وأصبحت خسارة تشيلسي من بورنموث اليوم (4-0) هي ثاني خسارة يتعرض لها البلوز في عهد البريميرليج بفارق 4 أهداف بعد خسارته بنتيجة 5-1 ضد ليفربول في سبتمبر 1996.

تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47 في المركز الخامس بالتساوي مع آرسنال الرابع، بينما ارتفع رصيد بورنموث للنقطة 33 في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات اليوم تغلب توتنهام على واتفورد بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة كريستال بالاس وساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.