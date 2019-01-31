الان تتابع احتمال حدوث تهريب أعضاء.. عملية زرع الكبد لأبيدال في قبضة القضاء مجددا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

فتح القضاء الإسباني التحقيق مجددا بشأن زراعة الكبد لمدافع برشلونة ومنتخب فرنسا لكرة القدم السابق إريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي الكاتالوني حاليا، مؤكداً وجود أدلة جديدة تشير إلى احتمال حدوث تهريب أعضاء، وفقا لقرار أصدره الأربعاء.

وفي هذا القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبر قضاة محكمة مقاطعة برشلونة “وجود أدلة جديدة ضد” الأشخاص المستهدفين في التحقيق.

وأوضح القضاء الذين لجأت إليه النيابة العامة ومحامي الدولة الإسبانية بعد قرار محكمة إسبانية في أكتوبر الماضي عدم إعادة فتح التحقيق، أنه “من الضروري إعادة فتح الإجراءات وإلغاء القرارات” التي أدت إلى إقفال القضية.

وأعلنت المحكمة حينها رفضها طلب إعادة فتح التحقيق بسبب “غياب أدلة جديدة في القضية، ومجرد تخمينات وشكوك” واستحالة قانونية لإجراء فحوص على الشخص المانح للكبد، جيرار أرمون، أحد أقارب اللاعب.

وكان القضاء الإسباني قام بتحقيق في السابق لمدة عام بشأن جريمة محتملة تتعلق بالاتجار بالأعضاء في هذه القضية قبل إغلاقها. وكان ابيدال (39 عاما) خضع قبل سبع سنوات عندما كان مدافعا في صفوف برشلونة والمنتخب الفرنسي، لعملية زرع لعلاج سرطان الكبد الذي أبعده عن الملاعب لعام كامل.

ودائما ما شدد أبيدال على أن المتبرع هو قريبه أرمان، ونفى الأخير أن يكون تلقى أي مبلغ مالي لقاء التبرع.

لكن المطالبة بإعادة فتح التحقيق تمت بعدما نشرت صحيفة “إل كونفيدنسيال” الالكترونية مطلع تموز/يوليو اتصالات هاتفية لرئيس النادي السابق ساندرو روسل، الموقوف احتياطيا في قضية تبييض أموال، فهم منها أن النادي حصل على الكبد بوسيلة غير قانونية، قبل خضوع أبيدال للعملية في نيسان/أبريل 2012.

وطالبت النيابة العامة في برشلونة بعد ذلك بأن يخضع أرمان لفحوص لإثبات أنه قد تبرع بالفعل بجزء من كبده. طلب رفضته قاضية التحقيق في تشرين الأول/أكتوبر، مع اعتبار أنه من المستحيل إجباره على الخضوع لفحص طبي بموجب القانون الفرنسي.

ولاحظ قضاة محكمة مقاطعة برشلونة، من جهتهم، احتمال وجود خروقات في إجراء التبرع بالعضو، مشيرين إلى عدم وجود وثيقة تثبت هوية المتبرع في الملف الطبي و”وجود مخالفات مزعومة” في وثيقة الموافقة الموقعة من الطرفين، ما يشكل، في نظرهم، “أدلة كافية على وجود العمولة في الجريمة المفترضة في التحقيق” وتبريرا لاستمرار التحقيقات، مثل استدعاء جيرار أرمان كشاهد.

ونفى كل من برشلونة، إريك أبيدال، ساندرو روسل والمنظمة الإسبانية للتبرع بالأعضاء على الدوام ارتكابهم أي جريمة.