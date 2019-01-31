الامارات | سان جرمان يقترب من إفساد صفقة دي ليخت على برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يقترب من إفساد صفقة دي ليخت على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية، أمس، أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم لن يدخر جهداً للحصول على خدمات اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت، خصوصاً بعد أن أخفق في التعاقد مع مواطنه فرينكي دي يونغ المنضم حديثاً لصفوف برشلونة الإسباني.
وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي اقترب كثيراً من إفساد صفقة دي ليخت على نادي برشلونة، حيث ينافسه في هذا الصدد، ويرغب في رد الدين للنادي الكتالوني، بعد أن نجح الأخير في التعاقد مع النجم الهولندي الشاب دي يونغ.
وكان دي يونغ أقرب إلى الانضمام لسان جرمان خلال الفترة الماضية، لكن برشلونة تمكن من خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة، لذلك يحاول الباريسي تفادي هذا المصير مع دي ليخت.
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