الامارات | رسائل وداعية مؤثرة من اللاعبين لزوران

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل وداعية مؤثرة من اللاعبين لزوران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه عدد من لاعبي العين رسائل مؤثرة لمدربهم السابق، الكرواتي زوران، بعد فترة مميزة قاد فيها العين للعديد من الإنجازات المحلية والعالمية، وأبدوا على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» اعتزازهم وفخرهم بالفترة التي لعبوا فيها تحت قيادته.

وقال مهاجم الفريق، البرازيلي كايو: «أفتخر بأنني عملت معك، أتمنى لك النجاح، شكراً لك على كل ما علمتني إياه».

من جانبه، أكد ريان يسلم أن «الوداع صعب في النهاية، جلسات العصف الذهني لن تكون ممتعة من دون وجود الشخص الذي كان العقل المدبر لكل هذه الإنجازات، أتمنى لك التوفيق، أشكرك كثيراً على ثقتك بي وعلى جعلي الشخص واللاعب الذي أنا عليه اليوم».

من جهته، قال سعد خميس: «شكراً زوران على كل شيء، الكلمات لا تكفي لشكرك على تحسيني شخصياً وكلاعب، شكراً للطاقم كاملاً». وأكد أيضاً لاعب الفريق السابق المنتقل للاهلي المصري، حسين الشحات: «تعلمت منك الكثير، أنت تستحق الافضل في أي مكان».

وكان المدرب وجه رسالة خاصة لجماهير العين بعد إعلان رحيله، وقال عبر «انستغرام»: «بعد عامين رائعين مع العين، كتبنا أنا واللاعبون خلالهما التاريخ، حان الوقت لأن نسير في طريقين مختلفين، الفوز بالثنائية لأول مرة مع العين كان إنجازاً رائعاً سأتذكره دائماً، ناهيك بكأس العالم للأندية، والانتصارات التاريخية التي حققناها في طريقنا إلى النهائي أمام ريال مدريد».