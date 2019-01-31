الامارات | إيسكو مرشّح للجلوس طويلاً على الدكّة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو مرشّح للجلوس طويلاً على الدكّة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيسكو يعيش ضغطاً متواصلاً بسبب قلة مشاركاته مع الريال. أ.ب

أكّدت تقارير إعلامية في إسبانيا، أمس، أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إيسكو الاركون، لن يتمكن من الخروج من أزمته داخل النادي الملكي قريباً، كما كان منتظراً، وأن مشاركاته في مباريات الفريق ستتراجع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب الذي شارك فقط في 14% من المباريات التي لعبها ريال مدريد منذ مجيء المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فشل في تحسين أدائه في الفترات القصيرة التي شارك فيها.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن إيسكو لم يقدم أي جديد حتى الآن، كما أن أداءه شهد تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الإسباني الشاب تلقى صدمة كبيرة خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام منافسه اسبانيول عندما قرر مدربه، سانتياغو سولاري، عدم الدفع به بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء.

وألمحت الصحيفة إلى أن إيسكو شعر بخيبة أمل كبيرة على إثر استبعاده من المشاركة في تلك المباراة، كما أكدت أن ذلك اللقاء كان ثانية المباريات التي يغيب فيها إيسكو عن الظهور مع ريال مدريد خلال الجولات الثلاث الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني (الليغا).

وطبقاً لما أوردته «أس»، شارك إيسكو تحت قيادة سولاري في 21 مباراة فقط، أي في 14% من مجموع اللقاءات التي أدارها المدرب الأرجنتيني، ووصل عدد الدقائق التي لعبها النجم الإسباني في اللقاءات المذكورة إلى 511 دقيقة (27% من مجموع دقائق لعب الفريق مع سولاري).

وقالت «أس» إن الجزء الأسوأ في قصة ايسكو مع ريال مدريد لم يأتِ بعد، فقد أوضحت الصحيفة الإسبانية أن سولاري كان مجبراً على الاعتماد على اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات التي ضربت عدداً كبيراً من لاعبي فريقه، خصوصاً في مراكز وسط الملعب والهجوم.

واستفاد الريال، أخيراً، من تعافي الثلاثي غاريث بيل ويورانتي وتوني كروس من الإصابات، بجانب قرب تعافي أسينسيو وماريانو دياز.

ومن المتوقع أن تشكل عودة هؤلاء النجوم عثرة كبيرة في طريق إيسكو.

ويلتقي اليوم فريق ريال مدريد مع مضيفه جيرونا ضمن إياب ربع نهائي كأس الملك الإسباني، في لقاء ينشد خلاله الملكي الوصول إلى نصف النهائي، بعد أن حقق الفوز في الذهاب 4-2، لكن جيرونا يقدم مباريات كبيرة على أرضه، وسبق له أن أخرج أتلتيكو مدريد من دور الـ16.

تعافي المصابين في ريال مدريد لا يساعد إيسكو في سعيه لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد.