الامارات | مورديزيا: لاعبو الإمارات مميزون في حل مسائل الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن مورديزيا: لاعبو الإمارات مميزون في حل مسائل الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف بطل العالم في حل مسائل الشطرنج، الاستاذ الدولي الكبير، البولندي بيوتر مورديزيا، تتويجه في جولة الفجيرة لبطولة العالم بكأس البطولة، بالحدث الاغلى في حياته الشطرنجية رغم كونها المرة الثامنة التي يفوز فيها ببطولة العالم، متمنياً أن يتم اعتماد هذه البطولة في الأجندة السنوية للاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج «لكي نحضر للإمارات بشكل منتظم».

وأشاد مورديزيا بعدد من اللاعبين الإماراتيين الذين شاركوا في البطولة، مؤكداً أنهم قدموا مستويات مذهلة وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الإمارات تتمتع بلاعبين مميزين منهم اللاعب السدراني الذي فاز بكأس الفئة الثانية وآخرون، ومن دواعي سروري أني التقيت بمنظمين محترفين لمثل هذا النوع من البطولات، وشعرت بسعادة كبيرة لهذه المشاركة، ومن المؤكد أني سأعود للمشاركة في بطولات السنوات المقبلة».

وأضاف «أصبحت في نسخة الفجيرة لبطولات العالم أول لاعب في تاريخ منافسات حل مسائل الشطرنج يحقق العلامة الكاملة، وهي نقطة مضيئة في مسيرتي الرياضية».

يذكر أن البطولة أقيمت يومي 27 و28 من الشهر الجاري بفندق نوفوتيل في الفجيرة، بتنظيم وإشراف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة واتحاد الإمارات للشطرنج.