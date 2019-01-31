الامارات | 5فبراير آخر موعد لتسجيل فرق «ند الشبا» في «الصالات» و«الطائرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5فبراير آخر موعد لتسجيل فرق «ند الشبا» في «الصالات» و«الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منافسات قوية في تصفيات الكرة الطائرة. من المصدر

أعلن منظمو «دورة ند الشبا الرياضية» أنه سيتم إغلاق باب تسجيل الفرق للمشاركة يوم 12 فبراير في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة السابعة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بتوجيهات ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحظى بجوائز قيمة.

وتنطلق تصفيات كرة قدم الصالات 26 فبراير، وتُقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، فيما تنطلق تصفيات الكرة الطائرة 4 مارس، في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

وحدّدت اللجنة الفنية لكرة قدم الصالات عدد المسجلين في كل فريق، حيث يلتزم كل فريق بتسجيل 16 لاعباً كحد أقصى و12 لاعباً كحد أدنى من بينهم ثلاثة حراس مرمى، على أن يكون اللاعبون المسجلون من المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة ومن أبناء المواطنات وحاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة، إضافة إلى اللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين بالدولة وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى تسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال البطولة، ويكون بقية اللاعبين من غير المسجلين في اتحاد كرة القدم أو كرة قدم الصالات أو كرة القدم الشاطئية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة (2016 – 2017، و2017 – 2018 و2018 - 2019).

ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات البطولة تسجيل ما لا يزيد على ثلاثة لاعبين أجانب، وأن يوجد بحد أقصى لاعبان اثنان في الملعب للمشاركة الفعلية في المباراة من بين اللاعبين الثلاثة الأجانب المسجلين.

وعلى صعيد بطولة الكرة الطائرة، أكدت اللجنة الفنية على التزام كل فريق بتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى وتسعة لاعبين كحد أدنى، والسماح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات سفر جزر القمر من المقيمين في الدولة، واللاعبين من مواليد الدولة ومن المقيمين وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، وتسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة خلال البطولة، وكذلك تسجيل لاعبين غير مسجلين أو لم يتم التجديد لهم في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة اعتباراً من الموسم الرياضي 2018 – 2019.