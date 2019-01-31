الامارات | «بحر الصفوح» يحتضن سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر الصفوح» يحتضن سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من سباقات القوارب الخشبية السريعة. من المصدر

أرجاءت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية انطلاقة سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2018-2019) من يوم غدٍ إلى صباح يوم بعد غدٍ السبت، من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف وإنجاح التظاهرة الكبيرة.

وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم القمزي، إن اللجنة المنظمة للسباق اختارت مرفأ جميرا الخامسة ليكون مقراً للحدث بالقرب من كورس السباق في بحر الصفوح بالمنطقة الواقعة بين هلال نخلة جميرا الشرقي وفندق (برج العرب)، لمسافة تزيد على 30 ميلاً بحرياً تقطعها القوارب المشاركة بالدوران حول مسار السباق عدداً من اللفات إضافة إلى لفة البداية.

وأضاف «تقرر أن يبدأ السباق المرتقب في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويسبق ذلك استكمال الإجراءات المعتادة، من بينها الفحص الطبي على المتسابقين المشاركين، على أن تقام مراسم تتويج أبطال السباق عقب نهاية السباق مباشرة في مقر السباق بمرفأ جميرا الخامسة».

وأكد أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحرص كل موسم على إقامة وتنظيم ثلاث جولات في بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، وحسب برنامج الفعاليات فإن النادي سينظم سباق الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل على أن يقام السباقان الآخران في الخامس عشر من شهر مارس والخامس من شهر أبريل المقبلين».

يقام السباق لمسافة تزيد

على 30 ميلاً بحرياً.