الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديـات رموز الثنايا في «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديـات رموز الثنايا في «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي للهجن بميدان المرموم، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

كما توّج الفائزين بالرموز الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس.

وجاء التنافس قوياً بين مختلف الشعارات لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، من خلال شوطي الرموز، الأول بالنسبة لكأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، والثاني على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، إذ نجحت هجن الرئاسة في وضع بصمتها على الكأس، بعدما قدم المضمر سلطان محمد الوهيبي، «الوثبة» في الصدارة مسجلة توقيتاً قدره 12:09:8 دقيقة، بينما أضافت هجن العاصفة الرمز الخامس لرصيد رموزها في مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، بعد أن قدم المضمر غياث الهلالي، «عجيب» على رأس الثنايا الجعدان في شوط البندقية المفتوح، إذ تمكن من الوصول إلى خط النهاية مسجلاً توقيتاً مميزاً بلغ 12:08:4 دقيقة.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية تقديم هجن العاصفة للمستوى الأفضل تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، إذ نجحت في حسم صدارة جميع الأشواط الـ14 لسن الثنايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، بينما جاءت في المركز الثاني في 12 شوطاً، وجاءت هجن العاصفة في المركز الثالث في سبعة أشواط، وكان الاسم الأكثر تألقاً بين المطايا هو «الشاهينية» و«شاهين»، وكان توقيت «الشاهينية» لهجن العاصفة في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات هو 12:33:6 دقيقة، بينما حققت المطية بالاسم نفسه أفضل توقيت في جميع التحديات الصباحية بوصولها إلى خط النهاية في الشوط الثاني للبكار المهجنات بزمن 12:21:7 دقيقة، أما الشوط الثالث للجعدان المحليات كان من نصيب «شاهين» بزمن 12:28:8 دقيقة، وحسم «شاهين» الآخر الشوط الرابع للجعدان المهجنات وكان ذلك بتوقيت 12:29:6 دقيقة.

من جهة أخرى، يشهد ميدان المرموم اليوم إقامة 30 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها 10 أشواط لهجن الإنتاج ستكون جوائز المراكز الأولى فيها سيارات «نيسان ستيشن» و«نيسان سفاري» و«كروزر بيك أب»، إضافة إلى ستة أشواط نقدية «محليات ومهجنات»، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 14 شوطاً، منها شوطان للرموز، إضافة إلى 12 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون جوائز المراكز الأولى فيها سيارات «نيسان ستيشن» و«نيسان سفاري» و«كروزر بيك أب»، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

أما الفترة المسائية ستشهد المنافسة الأكبر على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، بينما يشهد الشوط الثاني المنافسة على خنجر الزمول.

وبالنسبة إلى أشواط الرموز ستشهد منافسة قوية على مسابقة بيرق الناموس، التي يتصدر لائحتها سيف علي راشد سويلم الكتبي، برصيد 51 نقطة، ويلاحقه بقوة محمد راشد غدير الكتبي، برصيد 42 نقطة، ويأتي في المركز الثالث فرج علي حمودة الظاهري، برصيد 27 نقطة، ويليه في المركز الرابع محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وحامل لقب النسخة الاولى من بيرق الناموس صالح محمد نصره العامري، وسالم سعيد منانة الكتبي، بالرصيد نفسه 22 نقطة لكل منهم، ويأتي في المركز الخامس محمد عتيق زيتون المهيري، برصيد 18 نقطة.

- يشهد ميدان المرموم اليوم إقامة 30 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.