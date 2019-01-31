يوفنتوس يودع كأس إيطاليا ويسقط أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق يوفنتوس كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بالسقوط أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة. أحرز ثلاثية أتالانتا تيموثي كاستانيي في الدقيقة 37، ودوفان زاباتا في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة. وفي الشوط الثاني، أضاف دوفان زاباتا الهدف الثالث في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة. وبذلك يصعد فريق أتلانتا إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب «السيدة العجوز».

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