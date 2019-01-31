قيام نائب رئيس الاتحاد الجزائري بالإستقالة من منصبه

قام بشير ولد زميرلي بتقديم إستقالته من منصبه في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد فوزه بالعضوية في مجلس الأمة الجزائري. وجرى تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد، أمس الثلاثاء. ويمنع القانون الجزائري على أي مسؤول منتخب تولي منصبين في هيئتين مختلفتين في وقت واحد. كان ولد زميرلي، قد انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت في 20 مارس/ آذار 2017، وعين في الشهر التالي في منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد

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