رسميا.. إعلان مدة غياب نيمار عن باريس بسبب الإصابة

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار لمدة 10 أسابيع، وقد أجرت صحيفة فرنسية حصرًا للمباريات، التي سيتخلف عنها نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن بي إس جي سيفقتقد نيمار، في 14 مباراة، أبرزها أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، يومي 12 فبراير/شباط و6 مارس/آذار المقبلين.

وأضافت أنه وفقا لبيان النادي الباريسي، فإن نيمار سيعود في أفضل الأحوال، يوم 9 أو 10 أبريل، ليلحق بفريقه في دور الثمانية لدوري الأبطال، حال تجاوز سان جيرمان لنظيره الإنجليزي.

كما سيغيب البرازيلي عن مباراة دور الـ16 لكأس فرنسا، إضافة إلى 11 لقاءً في الدوري، أهمها ضد أولمبيك مارسيليا، يوم 17 مارس.

وأوضحت الصحيفة أن العدد قد يزيد، إلى 16 مباراة، إذا واصل سان جيرمان مشواره في الكأس، حيث ستقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي، أيام 26 و27 فبراير، ثم 2 و3 أبريل/نيسان.

وكان نيمار قد غاب أيضا، عن المباراة الأخيرة ضد رين، الأحد الماضي، في الدوري، بعدما أصيب أمام ستراسبورج بالكأس